Biblioteca Firpo al Cep, Piciocchi chiarisce: "Nessuna chiusura"

Le preoccupazioni per la chiusura della biblioteca Firpo in via della Benedicta al Cep - importante punto di cultura e aggregazione in un quartiere non facile - sono arrivate in Aula Rossa, dove i consiglieri Fabio Ariotti (Lega) e Rita Bruzzone (Pd) hanno presentato due interrogazioni per chiedere spiegazioni.

"Il provvedimento - hanno detto i consiglieri - è stato annunciato da una comunicazione ufficiale del direttore del Municipio Ponente, dottor Innocentini, sulla base della mancata approvazione del progetto per l'adeguamento della normativa antincendio dell'edificio che ospita la biblioteca Firpo e il centro Zenit, che lì opera come da convenzione con i servizi sociali del Comune".

“Smentisco nel modo più categorico - è la risposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi -. Non è mai stata presa in considerazione la chiusura della biblioteca. Capita ripetutamente che i vigili del fuoco diano delle prescrizioni per la revisione di un progetto, prima della definitiva approvazione. È vero che i vigili hanno respinto la prima proposta progettuale con una serie di osservazioni: lo scorso 17 novembre, è stata presentata una nuova istanza ai vigili con un’integrazione economica di 60.000 euro a valere sulle risorse dell’accordo quadro. I nostri progettisti ci dicono che sarà possibile fare lavori senza interrompere l’attività della biblioteca Firpo. I lavori e le integrazioni economiche, che si sono rese necessarie, confermano il rinnovato impegno della nostra amministrazione a mantenere aperta la biblioteca. I lavori saranno effettuati in 60 giorni e potranno essere svolti mantenendo in attività la biblioteca”.