La Berio festeggia i 200 anni: tra le iniziative anche la "mappa della metro" della biblioteca

Se la metropolitana di Genova può vantare il record di essere la più corta d'Europa, arriva in aiuto quella della Berio - con ben sei linee - ad allungare il percorso di qualche metro. No, nessuna novità in vista per il trasporto pubblico: quella della biblioteca ovviamente non è una vera metropolitana, bensì una mappa del plesso disegnata come quella delle metro. La "BerioTube" fa parte delle iniziative messe in campo per i 200 anni di attività della struttura, ed è un percorso innovativo di visite guidate della biblioteca in modalità self service.

Attraverso una sorta di metropolitana virtuale che si snoda, all’interno della biblioteca, in una serie di linee ramificate contraddistinte da specifici colori e di stazioni dotate di qr code, i visitatori possono scaricare sul proprio smartphone contenuti testuali audio e video, in italiano e in inglese, per scoprire gli spazi, i servizi e il patrimonio bibliografico antico e moderno della Berio.

Ogni stazione di BerioTube è segnalata da un totem: per poter godere di una visita della biblioteca in totale autonomia è sufficiente inquadrare il qr code e selezionare il numero della stazione. Seguendo il percorso della linea blu, ad esempio, si potrà arrivare fino al sesto piano. Attenzione ai cambi: alla "fermata" dello Spazio Berioidea, infatti, è possibile prendere la linea rosa, che va dai depositi librari interrati alle postazioni per lo studio condiviso, e così via.