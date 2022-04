Dopo la vendita di Autostrade, i Benetton acquisiranno la maggioranza di Atlantia

La famiglia Benetton lancerà un'opa per acquisire la maggioranza di Atlantia, dopo che la società avrà incassato gli 8 miliardi per la cessione di Autostrade per l'Italia allo Stato. Egle Possetti "Nulla di vietato ovviamente, ma sicuramente un po' singolare"