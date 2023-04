Belen in vacanza a Pieve: più di mille euro a notte e catering di lusso

Belen ha scelto Pieve Ligure per una vacanza riservatissima in compagnia delle sue amiche.

La show girl ha soggiornato lo scorso weekend in una villa esclusiva da oltre un migliaio di euro a notte e ha richiesto il catering da un ristorante di lusso locale: colazione, pranzo e cena servita e riverita nella splendida cornice rivierasca.

Nessuna foto e nemmeno un selfie per i suoi fan, queste le condizioni imposte dalla 38enne che della sua permanenza a Pieve Alta ha lasciato traccia sui social in un post senza però localizzazione. La foto di quattro coppe di gelato e delle sdraio a bordo piscina. La prima cittadina di Pieve, Paola Negro, commenta così la notizia: "Sono contenta che Belen abbia scelto Pieve per la sua vacanza e non mi stupisce che la sua presenza sia riuscita a passare quasi inosservata - ha commentato la sindaca - il nostro paese è molto discreto e per noi la privacy è la parte più importante".