I parchi del Beigua e dell'Aveto su "Sentieri" su Rai 1: come rivedere la puntata

Ci sono Rossiglione, Cogoleto, Tiglieto e Borzonasca, tra i territori del parco del Beigua e dell'Aveto protagonisti su Rai 1: è successo sabato scorso, durante la puntata di "Sentieri - La strada giusta", programma dedicato al tema del cammino, condotto da Lino Zani, Margherita Granbassi e Giulia Capocchi, nato inizialmente come spin off del popolare "Linea Verde".

Nel corso della puntata (che si può rivedere qui) si è parlato del nostro entroterra e dell'Alta Via dei Monti Liguri, con i suoi sentieri che si snodano per oltre 400 chilometri: dalle bellezze del rifugio Pratorotondo di Cogoleto, sui monti ma con un panorama vista mare mozzafiato, alla natura incontaminata della val Gargassa, tra laghetti, canyon e formazioni rocciose, con un occhio di riguardo per i piatti e le specialità gastronomiche del territorio (Rossiglione vanta la principale produzione di latte della Città metropolitana di Genova).

E poi tappa a Tiglieto, con il fascino dell'Abbazia di Santa Maria alla Croce, primo insediamento dei monaci cistercensi in Italia fondato nel 1120 dall'Abate Pietro. Infine, con un'estensione di quasi 3000 ettari, i cavalli selvaggi al pascolo, i laghetti incastonati nella foresta delle Lame: a Borzonasca, tra il verde dei monti e lo sguardo che spazia fino al mare, la natura rigogliosa e incontaminata del parco naturale dell'Aveto.

Si è parlato anche di altri luoghi della Liguria, tra cui Noli, Varigotti e Spotorno.