Begato, nuova vita per il palazzo ex Polizia postale: lavori al via

Federico Romeo, presidente del Municipio Valpolcevera, ha annunciato l'avvio dei lavori per la riqualificazione del palazzo di via Linneo 130 a Begato. Lo stabile ha ospitato fino al 2006 la scuola della Polizia postale, poi è stato abbandonato e con il passare degli anni il degrado è aumentato. Diverse interrogazioni erano state presentate in consiglio municipale dal Movimento 5 Stelle, la prima nel 2017 e l'ultima nel 2021 da Mirko Carissimo. Finalmente sembra sia stata trovata una soluzione.

Nel palazzo, conosciuto anche come "mini-diga" e con una dimensione globale di circa 15mila metri quadrati, sono iniziati i lavori di ristrutturazione: "Nel pomeriggio di martedì 24 gennaio ho incontrato in Municipio la nuova proprietà - spiega Romeo - che ha rilevato il complesso del palazzo ex Polizia postale di via Linneo, a loro ho espresso la mia soddisfazione. Sono in corso l’inizio dei lavori di ristrutturazione per realizzare nuovi alloggi di proprietà, in diverse misure e con una grande innovazione edilizia con classe energetica di livello A".

L’intervento appena iniziato e il presidente della Valpolcevera ha spiegato che si concluderà nei primi mesi del 2024 e che è anche prevista la sistemazione di tutti gli spazi esterni "Una bella notizia - conclude Romeo - per la nostra Valtorbella e per il nostro Municipio".

Nella foto sotto le condizioni in cui era il palazzo della polizia postale negli ultimi anni.