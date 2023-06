Batteria di Granarolo abbandonata nel degrado, interrogazione in Senato

"La Batteria di Granarolo approda anche in Senato, non appena il Ministro della cultura riterrà opportuno rispondere a un’interrogazione sul tema". Lo rende noto il senatore del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini che già in passato aveva portato il tema in consiglio comunale: "Avevamo chiesto alla Giunta Bucci - spiega - di prendere una posizione chiara in merito sia alla bonifica dell’area, sia alla valorizzazione di una così importante architettura militare. Grave che la politica cittadina continui a nicchiare su un patrimonio culturale di innegabile valore storico nonostante la questione sia stata portata, negli ultimi due anni, sia nelle Commissioni competenti, sia nei Consigli comunale e municipale".

Il senatore Pirondini poi ricorda, con il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi e la consigliera M5S Simonetta Mazzi: "L’intero complesso, utilizzato nel tempo come sede di attività da parte di uno sfasciacarrozze, ha accumulato una serie di detriti e rifiuti ingombranti, tra cui carcasse di automobili, motociclette e pneumatici, rendendo, di fatto, questo spazio una discarica a cielo aperto, dove la vegetazione infestante e il totale abbandono dell’area hanno peggiorato ulteriormente la situazione già molto precaria. Non solo: le strutture architettoniche militari originarie e quelle interrate sono state in parte nascoste da riempimenti arbitrari, benché alcuni elementi dell'epoca siano ancora visibili".

"Al Ministero - conclude Pirondini - abbiamo chiesto quali provvedimenti intenda adottare per conoscere le reali intenzioni del Demanio e del Comune di Genova, al fine di agevolare la cessione dell’area della Batteria di Granarolo al Comune stesso; se non ritenga opportuno intervenire al fine di conoscere la stima dei costi per la bonifica e le tempistiche per la sua attuazione; e quali provvedimenti di competenza intenda adottare per consentire un percorso condiviso con la Soprintendenza, l’assessorato all’urbanistica e il Municipio II Centro Ovest al fine della valorizzazione, restituzione e fruizione della Batteria di Granarolo alla cittadinanza".

Cenni storici e puntate precedenti

Realizzata nel 1889 e disarmata nel 1914, la Batteria di Granarolo è stata spettatrice dell’annuncio della liberazione della città di Genova il 26 aprile del 1945, così come ricordato dalla targa affissa il 6 novembre 2013 all’ingresso della Batteria stessa, nell'area retrostante è infatti presente uno storico impianto di radiofonia italiana costruito dall’EIAR nel 1929. Ripercorrendo le tappe della vicenda il tema era stato affrontato in Sala Rossa nell'aprile del 2021 e in quell'occasione l'allora assessore Garassino aveva dichiarato che l’amministrazione avrebbe provveduto a sollecitare il Demanio affinché intervenisse per il recupero della Batteria. A marzo 2022 c'era stata una commissione comunale in cui erano stato forniti ulteriori dettagli, il sequestro dell'area in seguito a un'occupazione, la necessità di una stima dei costi per la bonifica del terreno invaso da detriti, oli esausti e materiali inquinanti e l'intenzione di procedere a sdemanializzare l’area e a elaborare un progetto condiviso con la cittadinanza, il Municipio, l’assessorato all’urbanistica e la Soprintendenza al fine del recupero dell’area, della valorizzazione storico e culturale della stessa e della restituzione dell’intero complesso agli abitanti del quartiere che da tanto tempo ne richiedono la fruibilità. A novembre 2022 il consiglio comunale aveva approvato all’unanimità una mozione presentata da Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle impegnando impegna sindaco e giunta a fare chiarezza sul futuro della Batteria di Granarolo, area di via Bartolomeo Bianco di proprietà demaniale da tempo abbandonata e in disuso. Ora il tema approda anche in Parlamento.