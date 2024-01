Picco di influenza, Bassetti: "Colpa dei cittadini che non si sono vaccinati"

"Questo picco influenzale che vediamo si sarebbe potuto attutire se la gente si fosse vaccinata, soprattutto anziani e fragili". A dirlo è Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all'ospedale Policlinico San Martino di Genova. Il professore è intervenuto nel programma Rai 'Porta a Porta'.

Secondo Bassetti: "Il problema è che viviamo in un Paese dove c'è stanchezza vaccinale, è evidente che qualcosa non sta funzionando, ma la colpa non è del Governo o delle istituzioni, ma dei cittadini che, nonostante gli appelli, hanno deciso di non fare il vaccino antinfluenzale che, ricordo, protegge dalle forme più gravi e dal rischio di finire in ospedale. I vaccini portano benefici agli ospedali, perché evitano il sovraffollamento, e alle persone, non a 'big pharma' come spesso sento dire, anche perché per le aziende che li producono renderebbe di più una persona in terapia intensiva con la polmonite".

"La cattiva reputazione dei vaccini, causato dalla cattiva informazione, ha e avrà effetti importanti. In Europa aumentano i casi di morbillo. Paghiamo con l'influenza e pagheremo anche in futuro. Se torniamo indietro, come successo negli ultimi due anni, rischiamo di tornare a vedere anche malattie infettive che non eravamo più abituati a vedere. Senza i vaccini l'aspettativa di vita era di 50 anni, ora di 90, e questo grazie alla prevenzione fatta in tutti questi anni".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp