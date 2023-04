Vaccini contro il cancro, Bassetti: "Grazie alla tecnologia a mRna sviluppata con il covid"

Entro il 2030, i vaccini contro il cancro potrebbero diventare realtà. L’annuncio arriva da Paul Burtondel, direttore sanitario di Moderna (una delle due farmaceutiche che ha lanciato il vaccino a mRna durante la pandemia di covid), che sulle colonne del Guardian ha anticipato quella che ritiene un’autentica rivoluzione, destinata – assicura Burtondel – a salvare la vita di centinaia di migliaia se non di milioni di pazienti nei prossimi decenni.

A questo link cosa sono e come funzionano questi vaccini contro il cancro.

Sul tema si è esposto anche Matteo Bassetti, Direttore della clinica di infettivologia dell'ospedale San Martino di Genova, salutandolo come una gradita novità. Il medico genovese parlerà proprio di questo tema su "Oggi è un altro giorno" in diretta su Rai 1 alle 14,05: "Sembrano davvero promettenti - scrive Bassetti sui social - i primi dati sui vaccini a mRNA che saranno impiegati per curare il cancro. Se non avessimo avuto il covid e non avessimo messo a punto in tempi record la tecno­logia innovativa dell'mRNA, non saremmo qui a parlare del ruolo dei vaccini nei tumori. Questa tecnica permette di cambiare il messaggio che diamo al nostro sistema immunitario per produrre gli anti­corpi. Lo abbiamo visto con le varianti: siamo riusciti a fare un vaccino in grado di difende­re sia dal virus originale, sia dalla variante. E questo con la tecnologia tradizionale non era possibile".

"Con questi vaccini - continua Bassetti - se si confermerà la loro efficacia negli studi clinici, si potranno curare i tumori senza ricorrere a farmaci tossici e mal tollerati. Oggi ci sono già vaccini che prevengono il tumore, come per il Papillomavirus, che previene l'insorgere dell'infezione che può portare al tumore. Con questi nuovi vaccini non si parla di prevenzione, ma di cura, sarà diverso".

È da tempo che Bassetti si espone a favore di questa novità, senza rinunciare a una "frecciata" diretta a chi ha scelto di non vaccinarsi contro il covid: "E ora come si cureranno il cancro i no vax, visto che continuano a sostenere che questi vaccini fanno male, cambiano il dna e non funzionano? Secondo me correranno a farseli per primi".