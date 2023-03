Bassetti: "Nuove truffe in cui si vendono prodotti con il mio nome, non cascateci e denunciate"

Non si ferma la vicenda delle truffe online in cui vengono venduti prodotti spacciati come "miracolosi" ma soprattutto come consigliati da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino e volto noto dei media.

L'infettivologo si è rivolto ai suoi follower con un video diffuso sui social in cui avvisa: il proliferare di queste truffe (già denunciate tempo fa alle autorità e anche ai microfoni di "Striscia la Notizia") non si arresta, anzi. L'unica cosa da fare, in questi casi, è non abboccare e segnalare i portali fraudolenti alla Procura della Repubblica e alla polizia postale.

"Continua purtroppo il proliferare di siti che cercano di vendere prodotti con il mio nome, con le mie fotografie e storie finte della mia famiglia, mia moglie e mio padre - dice Bassetti -. Sono tutte grandissime balle: dalla crema per l'artrosi alle pastiglie che puliscono le vene fino alle creme per i vermi e la pastiglia per la prostata. Sono tutte immense truffe fatte da delinquenti che portano avanti prodotti che sono anche dannosi per la salute. Vi invito a non abboccare a queste truffe, a non comprare questi prodotti, e a segnalarli anche voi alla procura e alla polizia postale: questi sono delinquenti che evidentemente sfruttano il nome altrui ma soprattutto quelli che ci credono. A me creano un danno di immagine, ma a voi creano il danno più grande perché vi rubano soldi con prodotti che non servono a niente, e rubano la vostra fiducia se credete che questi prodotti servano a qualcosa. Non fatevi più fregare, per favore, sono tutte truffe".

Il medico fa ancora chiarezza rivolgendosi ai suoi contatti su Facebook: "Io non vendo nessun tipo di prodotto online in alcun modo, dunque per favore evitate di farvi truffare".