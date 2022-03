Bassetti truffato: "Quella crema miracolosa non è la mia"

"La storia della pomata è una vera e propria truffa". Così il direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino Matteo Bassetti, prende di nuovo le distanze dalla fake news diffusa da un sito che vende una "miracolosa" crema contro l'artrosi che, secondo un'intervista "totalmente inventata", sarebbe stata da lui creata per curare sua moglie.

"Abbiamo fatto richiesta con il mio avvocato di oscuramento immediato del sito ma è ancora lì", spiega l'infettivologo a GenovaToday. "Ho denunciato alla Procura della Repubblica di Genova nel gennaio 2022 - aggiunge - Spero che i siti e la vendita vengano bloccate presto per evitare il perpetrarsi della truffa, ma non dipende da me".

A distanza di quasi tre mesi dalla denuncia il professore riceve ancora oggi richieste d'informazioni da parte di persone che leggono l'intervista fake online: "Ricevo decine di mail e metto in copia il mio avvocato che ha mandato una richiesta di blocco del sito nei giorni scorsi".