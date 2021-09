Covid, Bassetti: “Mascherine? Solo per chi ne ha bisogno”

"Ora che abbiamo l'80% da vaccinati e probabilmente ne avremo nelle prossime settimane, molti di più, potremo allentare le restrizioni.

Iniziando dalle mascherine, lasciandole unicamente a chi ne ha veramente bisogno". Lo scrive il direttore della clinica malattie infettive del San Martino, Matteo Bassetti sui social.

"Se sei una persona fragile, una persona anziana, se hai fatto il vaccino, ma magari non sei sicuro di avere una risposta importante, bene ti metterai la mascherina Ffp2 - continua il professore - Senza nessun obbligo, ma con consapevolezza dell'importanza di quel presidio".

In Liguria 1 milione di persone hanno completato il ciclo vaccinale, 66.85% la fascia tra i 12 e i 19 anni: “Sono più di un milione (1.000.270) i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale. A oggi sono invece 66.859 gli under 19 che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino in Liguria, pari al 66,85% della fascia di popolazione tra i 12 e 19 anni. Per arrivare alla copertura totale della platea con almeno una dose manca il 33,15% della fascia. In una settimana, per questa parte della popolazione, in Liguria siamo cresciuti di poco meno del 2%, passando dal 64,89 ad appunto il 66,85%”.

Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale tra i più giovani.