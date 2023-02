Bassetti contro i dolcificanti: "Eritrolo aumenta rischio di infarti e ictus"

Meglio un cucchiaino di zucchero o il dolcificante, per mantenere la linea? Secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, il caffè è meglio prenderlo amaro o al massimo con poco zucchero tradizionale: "Secondo uno studio pubblicato su Nature Medicine l’eritritolo, un comune dolcificante usato da moltissimi aumenta il rischio di infarti e ictus. L’eritritolo viene anche venduto come prodotto bio in quanto ottenuto attraverso la fermentazione del mais".

Bassetti non rinuncia a una provocazione: "Dopo la recente crociata contro il vino, mi aspetto lo stesso trattamento per molti cibi e bevande che hanno dimostrato di essere dannosi per la salute, ma per i quali nessuno si è preoccupato di mettere l’etichetta 'Nuoce gravemente alla salute'. Chissà quante bevande zuccherate o merendine che bevono e mangiano i nostri figli contengono questo dolcificante…si deve vigilare sulla sicurezza e la educazione alimentare e nutrizionale per tutti gli alimenti e le bevande. Se la si fa solo su alcuni prodotti, puzza di speculazione commerciale".