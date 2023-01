Bassetti sulla condizione dei medici: "Servono migliori condizioni economiche e di lavoro"

Non si fermano le aggressioni ai medici in tutta Italia - con casi anche a Genova - e il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, fa sentire la sua voce in difesa dei colleghi spesso sottoposti a turni massacranti e sottoposti a episodi di violenza.

"Non si può andare avanti così. Non vogliamo essere trattati da eroi, ma nemmeno vivere il lavoro come una sfida e rischiare la vita per fare il mestiere che amiamo. La politica deve intervenire con leggi che tutelino la nostra professione. Chi tocca o offende un medico o un infermiere deve essere subito perseguito penalmente". Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, in un post su Facebook. Anche perché la conseguenza è che i giovani medici scappano dai reparti più difficili.

E ancora, Bassetti, su Twitter: "Non si tratta di mettere l'esercito o i carri amati a difesa dei medici. Sarebbe un rimedio omeopatico. Occorre ridare dignità ai medici garantendo migliori condizioni economiche e di lavoro. Magari insegnando a scuola che rispettare i sanitari vuol dire essere un buon cittadino".

Se Bassetti si riferisce alla situazione nazionale, anche a Genova la situazione non è delle migliori, con diverse aggressioni al pronto soccorso del Villa Scassi (e non solo) negli ultimi mesi, personale allo stremo e che decide di scendere in piazza per protestare contro l'incremento dei carichi di lavoro, dei doppi turni, del ricorso eccessivo allo straordinario e della rinuncia a ferie e riposi, come nel caso del Galliera.