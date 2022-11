Antibiotici, l'allarme di Bassetti: "Utilizzarli solo quando serve veramente"

Nella settimana europea per il buon uso degli antibiotici si è parlato di salute e medicine con una diretta streaming della Regione Liguria che ha coinvolto Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Sono state raccolte nei giorni scorsi alcune domande che gli utenti hanno posto al medico tramite Facebook, e l'infettivologo ha dato una risposta questa mattina.

Cos'è un antibiotico?

Ma innanzitutto, cos'è un antibiotico? "È una sostanza in grado di uccidere i batteri e che ha la grande capacità di rispettare le altre cellule. Dunque sono normalmente farmaci ben tollerati perché agiscono su un batterio ma non sulla struttura del nostro corpo. Sul mercato esistono circa 200 antibiotici ma appartengono a famiglie diverse, la più numerosa delle quali è rappresentata dalle peniciline, che poi sono stati i primi della storia. In questa famiglia abbiamo circa 130 farmaci".

Come si usa l'antibiotico e perché?

Bassetti spiega che l'antibiotico si deve usare unicamente per le infezioni batteriche: "Per quelle virali come covid, influenza, bronchite acuta e raffreddore non andrebbero utilizzati perché funzionano nei confronti dei batteri e non in quelli dei virus. Gli antibiotici sono farmaci molto delicati, vanno rispettate le dosi, la regolarità e la durata indicati".

Tra le domande degli utenti, "se ho a casa un antibiotico e non sto bene, posso prenderlo, magari dimezzando i giorni di terapia?". Bassetti spiega: "No, non può prenderlo di sua spontanea iniziativa, deve chiedere al proprio medico, sia per l'assunzione sia per la durata. Se sono avanzate confezioni di antibiotico della volta precedente, non è che se si ha la febbre si prende una pastiglia senza consultare il medico. Il fai-da-te con gli antibiotici fa male".

I batteri resistono agli antibiotici?

Sì, può succedere: "Se utilizziamo un antibiotico su un batterio su cui non serve utilizzarlo, si rinforca, perché sviluppa meccanismi per resistere. Dunque ci vorranno quantità maggiori o bisognerà ricorrere ad antibiotici diversi.

È un problema grave quello della resistenza dei batteri agli antibiotici: "È un problema grave che tutti dovremo affrontare oggi, ci vorrebbe una diversa consapevolezza da parte dei medici e della gente. Gli antibiotici vanno utilizzati solo quando realmente servono. Nel mondo se non interverremo nel 2050 avremo 10 milioni di persone all'anno che moriranno di infezioni da batteri resistenti: diventerebbe la prima causa di morte, più del tumore per cui muoiono ogni anno 8 milioni di persone. Dovremmo agire a tutti i livelli sapendo che sono farmaci utili dovremmo utilizzarli solo quando sono fondamentali".

Anche oggi ci sono persone che muoiono a causa di infezioni da batteri resistenti: "Uno degli ultimi report parla di 33mila morti all'anno in Europa di cui oltre 12mila solo in Italia: il nostro è il Paese con il maggior numero di morti per batteri resistenti. Ci sono molte persone che entrano in ospedale, acquisisconio un'infezione cosiddetta ospedaliera, e spesso questa è sostenuta da batteri resistenti che hanno una mortalità più alta rispetto a quelli sensibili. L'impatto sulla mortalità dei batteri resistenti è enorme".

Com'è posizionato il nostro Paese nell'uso consapevole degli antibiotici? In Italia "è stato fatto molto sulla componente medica ma non abbastanza sulla popolazione - dice Bassetti - che non ha capito fino in fondo quanto questi farmaci siano preziosi. In questi anni di covid in gran parte dei casi si è prescritta l'azitromicina ma non ha senso utilizzarla per il coronavirus, è un errore fatto dai medici e anche da pazienti che scimmiottando amici, parenti o conoscenti si sono procurati questo antibiotico. Penso ci vada una campagna importante di sensibilizzazione sui medici ma anche sulla popolazione generale".

Le regole d'oro da seguire nell'uso degli antibiotici

Alcuni utenti hanno chiesto se c'è una "regola d'oro" da seguire nell'uso degli antibiotici. "Semplicemente - risponde Bassetti - non usarli quando non serve. Capisco che è più facile a dirsi che a farsi, ma troppe volte gli antibiotici vengono presi quando non servono, facendo un danno a se stessi e all'ambiente, creando batteri resistenti che rischiano di fare danni".

Le regole auree dell'antibioticoterapia sono diverse: "Bisogna dare il farmaco giusto alla giusta durata, con la dose e il ritmo di somministrazione corretti. Se devo prendere un antibiotico tre volte al giorno non posso decidere di prenderne solo due perché mi viene meglio, perché quel farmaco dura nel nostro organismo solo fino a un certo punto".

Gli antibiotici negli allevamenti

Bassetti ha detto: "Nei negozi italiani arriva carne non solo italiana ma da tutto il mondo, dove l'uso di antibiotici non è così attento come dovrebbe essere. In certe parti del mondo si fa un uso spropositato di antibiotici negli allevamenti. In Italia i medici veterinari si sono dati molto da fare, hanno migliorato l'utilizzo degli antibiotici, credo ci sia ancora molto da fare per allineare tutti i Paesi. Negli allevamenti intensivi e in agricoltura dobbiamo remare tutti insieme per razionalizzare l'utilizzo di questi farmaci e usarli possibilmente sempre meno. È solo riducendo l'utilizzo che si può avere un impatto sulle resistenze".

Di fatto, cosa può provocare alla salute umana l'uso massiccio degli antibiotici in agricoltura e negli animali? "Rischiamo di riprenderci il problema che cercavamo di debellare. Manipoliamo un pollo che ha nel suo intestino un germe resistente, poi ci tocchiamo gli occhi senza lavarci le mani e il batterio va a finire nel nostro organismo. Oppure facciamo l'esempio dei tulipani in Olanda, dove vengono usati azoli per proteggere le colture: c'è una resistenta agli azoli altissima pur usandoli poco come cura per gli esseri umani. Dobbiamo arrivare a un uso attento degli antibiotici non solo in Italia ma in tutto il mondo, con la consapevolezza che o remiamo tutti dalla stessa parte, o finiremo purtroppo presto come in epoca pre antibiotico, dove non esisterà più un farmaco che funzioni e si tornerà alla mortalità del 1930".

Antibiotici scaduti: devono essere buttati?

Questa è l'ultima domanda di un utente a Bassetti, che risponde: "Come tutti i farmaci scaduti devono essere portati in farmacia, dove dovrebbero esserci contenitori in cui questi antibiotici possono essere buttati. In generale un farmaco scaduto non fa male, ma funziona di meno, comunque è meglio evitare di utilizzarlo".