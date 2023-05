Bassa Val Bisagno, l'educazione di cani e padroni promossa con incontri formativi gratuiti

Il Municipio 3 Bassa Val Bisagno con la collaborazione del gruppo cinofilo 'A naso' organizza quattro incontri informativi gratuiti per impostare una corretta relazione tra i cani e i loro proprietari al fine di favorire una migliore convivenza nel territorio del Municipio. Si inizia il 1° giugno nella Sala del Consiglio Municipale in Piazza Manzoni 1 alle ore 17:30, mentre le date successive 9-16-23 giugno sempre alle 17:30 il corso si terrà presso 'sul campo' nei Giardini di via del Camoscio grazie alla collaborazione del comitato giardinetti di via del Camoscio.

"In questo modo vogliamo dare un utile contributo come Municipio ai tanti proprietari di amici animali che vivono nel nostro territorio in Bassa Val Bisagno fornendo loro tanti semplici consigli per una buona convivenza per tutti. Vivere in una comunità significa avere un comportamento corretto e rispettoso verso tutti, umani e animali" sottolinea la consigliera Paola Marasso con segue i progetti legati agli animali domestici.

Tatiana Colavolpe, educatrice cinofila e presidente del gruppo cinofilo 'A naso' sarà la 'maestra' per umani e animali e spiega: "Ho raccolto con grande entusiasmo la proposta del Municipio 3 Bassa Val Bisagno perché troppo spesso vedo che la relazione con i nostri amici cani non è impostata in modo corretto e basterebbe poco per migliorare la convivenza tra i cittadini e animali. Spero con queste giornate di avviare un percorso utile per tutti".

Angelo Guidi, presidente della Bassa Val Bisagno aggiunge: "Come Municipio 3 vogliamo fare la nostra parte per migliorare la convivenza tra umani e animali domestici, ed essendo io per primo un proprietario di un cane credo sia fondamentale che noi per primi impariamo tutti le buone regole di convivenza e di rispetto soprattutto verso gli altri cittadini che non necessariamente devono amare i cani come noi".

"Le iniziative diffuse sul territorio, finalizzate alle buone pratiche dei proprietari dei nostri amici a quattro zampe all’interno dei quartieri, sono fondamentali per far circolare la cultura, a tutti i livelli, di convivenza tra chi possiede un cane e chi no - conclude l’assessore agli animali del Comune di Genova Francesca Corso - ho avviato in questi mesi un dialogo molto intenso con i Municipi per esempio per individuare aree di sgambatura e luoghi dove chi ha un cane possa andare in sicurezza a trascorrere del tempo libero all’aria aperta, nel rispetto delle regole. Continuare all’insegna del dialogo tra territori e tutti i soggetti interessati è imprescindibile per portare Genova a essere una città all’avanguardia nelle buone pratiche sulla convivenza dei proprietari di animali".