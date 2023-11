/ Piazza Manzoni

Campioni d'Europa e del mondo: la Bassa Val Bisagno premia i suoi atleti

Riconoscimento in Municipio per le medaglie agli Europei di kickboxing Marta Costa e Martina Di Franco e per i campioni del mondo di taekwondo e streetlifting Emanuel Fugazza, Federico Maria Serain, Virginia Lampis ed Xavier Enrique Macias Montano