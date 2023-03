Eventi in Bassa Val Bisagno: un bando da 5mila euro per le associazioni

"Il Municipio 3 Bassa Val Bisagno ha indetto un bando per la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria per la presentazione di proposte di manifestazioni ed eventi in ambito locale per il periodo che va da aprile a settembre 2023". Lo annuncia l‘assessore municipale Barbara Lagomarsino con delega alla cultura.

Le proposte dovranno essere finalizzate a valorizzare e animare le piazze, le strade, i giardini, non solo quelli più centrali e maggiormente frequentate dai cittadini, ma anche quelle situate in zone decentrate dei quartieri di Marassi, Quezzi e San Fruttuoso. Il bando prevede un importo complessivo stanziato pari a 5mila e la massima somma erogabile a ogni singolo soggetto pari a 500 euro, a copertura in ogni caso al massimo del 50% delle spese sostenute.

L‘assessore municipale Sonia Paglialunga con delega al commercio aggiunge: "Il bando ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le associazioni attive sul territorio e il Municipio a favore della cittadinanza: a tal fine in esso si sviluppa una serie di criteri che dovrebbero ottimizzare tale finalità ma tra i nostri obiettivi c’è anche quello di sostenere e promuovere il tessuto economico locale attraverso attività che richiamino pubblico nel territorio municipale".

Gli eventi oggetto del bando dovranno preferibilmente riferirsi ai seguenti ambiti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):

Cultura e tradizioni: spettacoli, concerti, letture, laboratori, eventi della tradizione locale.

Sport, attività all'aria aperta e promozione del benessere: attività sportive/outdoor rivolte a tutte le età, ivi comprese le fasce fragili e vulnerabili, passeggiate, eventi sportivi.

Rispetto e benessere degli animali da compagnia: attività che prevedano il coinvolgimento degli animali da compagnia, valorizzandone la relazione con l’uomo e la funzione sociale degli stessi.

La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12 di martedì 21 marzo 2023, maggiori informazioni e bando completo sul sito internet del Comune e nel Pdf allegato in fondo all'articolo.

Angelo Guidi, presidente del Municipio 3 Bassa Val Bisagno, sottolinea: "L’iniziativa si innesta nel nostro intento di lavorare su tutti i quartieri del nostro Municipio: Quezzi, Marassi, San Fruttuoso. Senza distinzione tra le parti collinari del nostro territorio e le aree più centrali. Saranno premiate le proposte volte a stimolare la partecipazione, l’inclusione, coesione sociale tra i cittadini e la socializzazione intergenerazionale, attraverso l’offerta di eventi che possano costituire momenti aggregativi, rafforzando il senso di appartenenza della nostra comunità territoriale".