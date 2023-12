Bassa Val Bisagno, si accendono le luminarie di Natale

Si sono ufficialmente accese le luci del Natale in Bassa Val Bisagno. Domenica 10 dicembre 2023 l'accensione delle luminarie realizzate dal Municipio III in varie piazze e quartieri: "Abbiamo voluto realizzare un’atmosfera natalizia degna della 'Città del

Natale' quale Genova è - si legge in una nota - rendendo ancora più belle tre importanti piazze: Piazza di Santa Maria di Quezzi, Piazza Galileo Ferraris e Piazza Martinez. Insieme alle installazioni del Municipio i nostri quartieri si stanno arricchendo di tante luci installate dal Comune di Genova". In piazza Martinez, tra l'altro, è anche attiva la pista di pattinaggio su ghiaccio che rimarrà aperta fino al 28 gennaio 2024. Tra le novità di quest'anno la copertura per poterla utilizzare anche in caso di pioggia e l'apertura straordinaria anche per Capodanno (a questo link tutti i dettagli e gli orari). Domenica 10 dicembre il Civ nel Cuore di Marassi ha anche organizzato una giornata di festa in via Monticelli con stand d'artigianato, dolci, musica, casa di Babbo Natale e coro degli allievi dell'Istituto Comprensivo Marassi.

L'assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine Paola Bordilli dichiara: "Anche quello di quest’anno sarà un Natale diffuso, in tutti i quartieri, da Ponente a Levante, passando per le vallate. Contribuiremo a portare l’atmosfera natalizia nelle principali piazze e strade delle delegazioni accendendo luci, illuminazioni scenografiche e maxi-installazioni. Da Piazza Manzoni a Romagnosi a Sant'Agata al Biscione: l'importanza per il Comune di illuminare i territori, e nello specifico il Municipio 3, è fondamentale e vissuta nell’intento di valorizzare sempre più la Genova policentrica".

L’assessore del Municipio Sonia Paglialunga con delega al commercio e al bilancio sottolinea che: “È importante illuminare il nostro Municipio, è un modo per dare risalto a tutte le attività commerciali che vivono nei nostri quartieri ogni giorno dell’anno, il nostro impegno mira a favorire e sostenere il tessuto economico presente". L’assessore del Municipio Barbara Lagomarsino con delega alla Cultura evidenzia che: "Sarà l'occasione per condividere con tutta la cittadinanza un evento legato alla nostra tradizione che unisce persone di tutte le età".

Il presidente del Municipio Angelo Guidi ribadisce: "Sono molto contento dello sforzo fatto dal Municipio III Bassa Val Bisagno insieme al Comune di Genova per creare, anche quest’anno, una magica atmosfera natalizia nei nostri quartieri. Come Municipio abbiamo fortemente voluto inserire nel percorso anche il quartiere di Quezzi, che per anni è rimasto fuori dai percorsi di valorizzazione, dove abbiamo messo tutto il nostro impegno per rendere un Natale luminoso. Per noi il Natale è accrescere il senso di comunità e di gioia per queste bellissime feste. Il tutto prestando grandissima attenzione ai consumi, infatti ricordo a tal proposito che le nostre installazioni sono tutte a basso consumo energetico".