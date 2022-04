L'alberghiero Bergese di Sestri Ponente partecipa al contest "Basilicata a tavola"

L'istituto alberghiero Nino Bergese di Sestri Ponente parteciperà nei prossimi giorni ad una importante manifestazione che si svolgerà in Basilicata.

Il Concorso "Basilicata a Tavola", evento formativo e culturale di rilievo nazionale, è inserito nel Programma per la Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione. Le gare, che riguarderanno gli indirizzi di Accoglienza Turistica, Sala e Cucina, si svolgeranno a Melfi, in provincia di Potenza, presso l’IIS Gasparrini, dal 27 al 30 aprile.

I giovani partecipanti si sfideranno all'ombra del Vulture ideando e preparando piatti e cocktail, presentando itinerari turistici della Basilicata cui saranno abbinati loghi da loro creati ed allestendo stand con materiale promozionale e prodotti tipici dei territori di provenienza nelle vie del centro storico di Melfi.

Saranno presenti 34 istituti alberghieri, provenienti da 15 regioni italiane: centinaia di studenti, accompagnati dai loro docenti, giungeranno a Melfi per animare con estro una competizione ormai consolidatasi nel panorama nazionale, in grado di valorizzare a 360 gradi le tipicità dell’enogastronomia, la bellezza paesaggistico-naturalistica e il patrimonio artistico-culturale che insieme definiscono il "Made in Basilicata".

La compagine dell'Istituto Bergese, con a capo il dirigente scolastico Dottoressa Cinzia Baldacci, sarà composta da tre alunni, Luca Traverso, Giulia Lavagetto e Azzurra Parodi, con i rispettivi docenti Felice Lavorgna, Laura Dottore e Gabriele Pontillo.

Per i rappresentanti dell'istituto scolastico genovese, oltre a partecipare alle gare del concorso, sarà una bella occasione per valorizzare in un contesto nazionale attraverso lo stand, i prodotti tipici della Liguria, e le bellezze paesaggistiche del patrimonio turistico regionale.