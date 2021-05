Centro storico: nuova base operativa per la polizia locale nell’ex scuola Garaventa

Approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni Pietro Piciocci il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei locali che ospiteranno il nuovo nucleo dedicato al Centro Storico della Polizia Locale nell’ex scuola Garaventa, in via San Giorgio 1.

L’investimento previsto per l’adeguamento dei locali è di 900mila euro e riguarda la realizzazione di opere edili e di impiantistica al primo e al secondo piano dell’edificio, attualmente inutilizzato.

«L’intervento – spiega l’assessore Piciocchi – rientra tra quelli introdotti nella recente variazione al piano triennale dei Lavori pubblici approvata dal consiglio comunale. È un investimento importante che facciamo per rendere nuovamente fruibili dei locali, in disuso, del patrimonio comunale con una rifunzionalizzazione rivolta fino a 120 agenti della Polizia Locale che avranno adeguati spazi per svolgere il loro essenziale lavoro di presidio e sicurezza del Centro Storico».

«Ringrazio l’assessore Piciocchi – commenta l’assessore al centro Storico Paola Bordilli – per avere reperito le risorse per un intervento indispensabile alla creazione del nucleo della Polizia Locale dedicato al Centro Storico, che rientra tra le azioni sulla sicurezza del Piano Integrato Caruggi. L’insediamento del nuovo nucleo di agenti e del personale della polizia locale all’ex Garaventa è un segnale importante di presidio di un territorio complesso e sul quale l’attenzione dell’amministrazione è massima, andando incontro alle richieste e alle esigenze dei residenti, di chi ci lavora e di chi vuole viverlo nel tempo libero. La prossima settimana sarà operativo anche il primo dei presidi mobili della Polizia Locale che andrà sicuramente a incrementare la sicurezza e la possibilità di intervento in modo diffuso sul territorio, con una sempre maggiore presenza capillare degli agenti». «Finalmente la Polizia Locale avrà una base operativa nel cuore del Centro Storico – spiega l’assessore alla Sicurezza Giorgio Viale – il personale avrà locali moderni, con spogliatoi funzionali al servizio svolto ogni giorno. Gli sforzi quotidiani degli agenti impegnati sul territorio e in particolare nel centro storico vanno supportati anche con una logistica che ne valorizzi le professionalità».