Bargagli, concorso fotografico della Pro Loco: in palio la copertina del calendario

Concorso fotografico a Bargagli, in palio per il vincitore, o la vincitrice, la possibilità di vedere la propria immagine sulla copertina del calendario 2025 del paese. L'iniziativa è della Pro Loco e per partecipare c'è tempo fino al 20 maggio, poi ci sarà la premiazione e, nella scuola, è prevista anche una grande mostra fotografica con rassegna di foto storiche e di quelle che hanno preso parte al concorso.

La giuria che valuterà gli scatti è formata da dal fotografo George Lagarde, da Beppe Verruggio, titolare di Firma, importante agenzia di comunicazione, e dal giornalista di lunga esperienza Paolo Zerbini, che racconta: "Una bella idea della Pro Loco, guidata da Milena Parodi, resa concreta da Leo Sotgiu e dalla professoressa Rosalba Sapuppo, con una manciata di altri vivaci bargaglini. Possono partecipare tutti. La foto deve raccontare Bargagli, grande paese con 16 frazioni dell'Alta Vabisagno, nel verde, a venti chilometri da Genova; 2400 abitanti, lungo l'antica Via del Sale, proprio alle sorgenti del Bisagno. Sette chiese, ma non c'è più il parroco, e non c'è piu la banca. Bargagli si ribella. L'altra sera, durante la riunione della Pro Loco, arrivavano attorno a noi tanti giovani. C'e' voglia d'amore verso il territorio e le molte opportunità che può dare. La foto che vincerà guarderà al futuro. Potete contarci".