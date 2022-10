Bar d'Italia 2023, Gambero Rosso premia due locali di Genova

Ci sono anche due locali genovesi nella guida "Bar d'Italia 2023" di Gambero Rosso, noto portale dedicato all'enogastronomia italiana. Qui sono indicati i migliori bar del Paese, secondo il gusto dei critici gastronomici del sito.

Nella nostra regione non mancano le eccellenze: anche quest'anno i bar liguri che si sono meritati il riconoscimento "Tre chicchi & tre tazzine" sono due, entrambi di Genova, ovvero "Douce" di piazza Matteotti e "Murena Suite" di via XX Settembre.

I "Tre chicchi & tre tazzine", simbolo di eccellenza del bar italiano, festeggiano nel 2023 venti anni di attività, con la guida arrivata alla 23esima edizione. "Bar d’Italia" del Gambero Rosso, infatti, è nata nel 2000, con la partenrship di illycaffè, ma le valutazioni in Chicchi e in Tazzine sono state introdotte solo tre anni dopo, per indicare quelle insegne che si distinguevano sia nell’offerta di caffetteria (i Chicchi) che nella proposta gastronomica, dolce e salata, e di beverage (le Tazzine).

In questa edizione sono 45 i locali che raggiungono il massimo punteggio, distribuiti da Nord a Sud, tra grandi conferme, balzi in avanti e interessanti novità: i due locali di Genova rappresentano una 'storica' conferma, tanto più che il "Murena Suite" l'anno scorso aveva anche guadagnato una Stella, riconoscimento dato da Gambero Rosso ai locali che per almeno dieci anni consecutivi hanno conquistato "Tre chicchi & tre tazzine".