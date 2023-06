Bandiere Verdi 2023: ecco le spiagge a misura di bimbi in Liguria

Anche la Liguria per il 2023 ha le sue Bandiere Verdi, le spiagge a misura di bambino scelte direttamente dai pediatri.

In Italia sono in tutto 154: l'elenco aggiornato è stato svelato dall'ideatore dell'iniziativa Italo Farnetani, professore universitario di Pediatria e presidente dell'International Workshop of Green flags. Ormai sono 2.903 i camici bianchi dei bimbi coinvolti nel progetto, medici italiani e stranieri che hanno candidato le mete marine ideali per le famiglie, le hanno studiate e accuratamente selezionate. Il risultato è una lista di 146 spiagge italiane insignite della bandiera verde, a cui si aggiungono 5 località situate nell'Unione Europea e 3 in Africa.

Mentre la regione con più Bandiere Verdi è la Calabria, con 20 spiagge certificate a misura di bambino, in Liguria sono presenti quattro litorali di questo tipo, di cui uno in provincia di Genova. Nessuna new entry, nella nostra regione i quattro Comuni è da tempo che ottengono ogni anno il riconoscimento: Finale Ligure (Savona) dal 2015, Lavagna (Genova) dal 2016, Lerici (La Spezia) dal 2012 e Noli (Savona) dal 2016.

Ma quali sono le caratteristiche delle Bandiere Verdi? Tra i criteri troviamo pulizia, messa in sicurezza della zona, spazi sufficientemente ampi tra una postazione e l'altra per far giocare i bimbi, spiagge tendenzialmente di sabbia, presenza di aree giochi, acque limpide e fondale basso a sufficienza, presenza di servizio di salvataggio e la vicinanza a servizi adatti alle famiglie come gelaterie e ristoranti.