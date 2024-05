Bandiere Blu 2024, la Liguria è ancora prima in Italia: 2 nuovi comuni (ma anche 2 non riconfermati)

Sono 34 i comuni liguri ad aver ottenuto la "Bandiera blu", il prestigioso riconoscimento per le spiagge che associano un'elevata qualità dell'acqua ai servizi migliori per i visitatori. Con questo numero, la nostra regione si piazza nuovamente al primo posto in Italia. In particolare, la Liguria conta due new entry di cui una nella Città Metropolitana di Genova, ma anche due bandiere perse.

Le new entry e i due comuni non riconfermati

Se tra i nuovi comuni rivieraschi premiati quest'anno ci sono infatti anche Borgio Verezzi e Recco, spiccano Ameglia e Taggia tra i soli quattro comuni italiani non riconfermati, insieme a Margherita di Savoia in Puglia e Marciana Marina in Toscana.

Ad assegnare la certificazione è la Foundation for Environmental Education (Fee) tenendo conto di 32 criteri ben precisi tra i quali sostenibilità, inclusione, smaltimento dei rifiuti, oltre ovviamente alla bellezza paesaggistica e naturalistica del litorale.

Liguria, tutti i comuni "Bandiera blu" 2024

In ogni caso, dicevamo, la Liguria risulta la regione con il maggior numero di riconoscimenti, ben 34: eccoli divisi per provincia.

Provincia di Imperia:

Bordighera Sanremo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, Laigueglia

Provincia di Savona:

Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze,

Città Metropolitana di Genova:

Sori, Recco, Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Framura

Provincia della Spezia:

Bonassola, Levanto e Lerici.