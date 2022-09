Prova di 'galleggiamento' in mare per bambini

Favorire un primo avvicinamento positivo dei bambini piccoli all'acqua e insegnare loro a non averne paura, attraverso un momento di prova di 'galleggiamento' in mare, accompagnati dai loro genitori. È questo l'obiettivo dell'evento 'Conosciamo il mare', organizzato dal Comune di Genova, in collaborazione con la Guardia Costiera, Sporting Club di Corso Italia, Salvamento Nervi e le associazioni Bagni Marina genovese e Bagni San Nazaro, che si svolgerà il prossimo 26 settembre alle 9 presso i Bagni comunali San Nazaro.

L'iniziativa è rivolta ai bambini di 3, 4 e 5 anni iscritti alle scuole dell'infanzia comunali di Genova. I bambini saranno accompagnati dai propri genitori e seguiti da operatori esperti in materia, che insegneranno loro a galleggiare in acqua: uno step fondamentale prima di imparare a nuotare.

Tramite la collaborazione con la dottoressa Rosetta Marzola, coordinatrice pedagogica di tutte le scuole d'infanzia del Comune di Genova, è stata inviata una capillare comunicazione a tutti i genitori delle scuole d'infanzia, che per partecipare dovranno iscriversi all'evento, scrivendo alla mail conosciamoilmare@comune.genova.it.

Saranno 100 i bambini che potranno partecipare a 'Conosciamo il mare' in completa sicurezza e che dovranno presentarsi il 26 settembre ai bagni San Nazaro, muniti di documento d'identità, ciabattine, costume, accappatoio e cuffie per piscina (se il meteo farà spostare l'iniziativa in piscina anziché sul mare), e dalle 10 alle 12, ogni genitore con bambino avrà la possibilità di effettuare la prova di 'galleggiamento' per circa 10 minuti, sostenuti da operatori qualificati.