I primi bimbi nati nel 2021 in Liguria. Commenti razzisti sotto la foto della piccola Graeter

La prma nata del 2021 in Liguria si chiama Morena, ed è venuta alla luce poco dopo la mezzanotte. Poco dopo, a Imperia è nato il piccolo Louis.

A Genova invece la prima nuova nata del 2021 si chiama Graeter ed è venuta al mondo all'ospedale San Martino di Genova alle 3,50 del mattino, pesa 3 chili e 110 grammi ed ha un punteggio di natalità di 9 su 10 (parto spontaneo), sta perciò benissimo come mamma Joy. I genitori sono entrambi di origine nigeriane e Graeter è la loro secondogenita.

L'ultimo parto dell'anno, sempre al San Martino, è stato registrato alle 23,10.

«Siete la nostra speranza - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, postando su Facebook una foto della piccola Graeter con sua mamma - il nostro futuro, la forza per non mollare in questo nuovo anno che è appena iniziato. Benvenuti al mondo piccoli e auguri alle vostre famiglie a nome mio e di tutta la Liguria».

E proprio sulla pagina Facebook di Toti, sotto la foto di Graeter, sono stati registrati svariati commenti razzisti, tanto che per gettare acqua sul fuoco il presidente ha dovuto specificare nei commenti che «Chi nasce in Liguria è ligure!». Ma questo ha suscitato altre critiche relative a una sua ipotetica "strizzata d'occhio" allo "ius soli". Dunque Toti poi ha aggiunto: «I commenti razzisti verranno rimossi dai moderatori della pagina. Una bambina che viene al mondo è una benedizione e va accolta come tale, senza polemiche inutili e dannose a qualsiasi dibattito democratico. Proviamo a iniziare il 2021 con un nuovo passo».