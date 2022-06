I bimbi del BicibuSauro inaugurano la ciclabile di corso Italia: "Una rivoluzione sulle nostre strade è possibile"

Sono stati i bambini del BicibuSauro - lo scuolabus a pedali della scuola Nazario Sauro - a inaugurare stamattina il primo lotto della nuova pista ciclabile di corso Italia. Una nuova impresa per i piccoli ciclisti che, dopo aver tagliato il traguardo del Giro d'Italia a maggio, hanno percorso per primi, in occasione della fine della scuola, il primo tratto della lingua di asfalto dedicata alla mobilità dolce che poi verrà aperto a tutti domani - giovedì 9 giugno - alle 10. All'inaugurazione hanno presenziato, tra gli altri, l'assessore del Comune di Genova Matteo Campora e la mobility manager dell'istituto comprensivo Albaro Tiziana Notarnicola.

Schiamazzi felici e risate per la pedalata in corso Italia: "Per i bambini è stato un onore - spiega a GenovaToday Ica Arkel di tRiciclo, associazione che promuove il BicibuSauro - ed è un giusto premio per loro: anche quando è stato detto loro che c'erano i lavori, hanno pedalato accanto al cantiere per mesi pur di non interrompere. Non hanno mai smesso di andare in bici, tutte le settimane di tutto l'anno, anche d'inverno e nelle giornate più fredde, non hanno iniziato solo adesso con il caldo".

"Non crediamo al cliché che dipinge i bambini come capaci di usare solo i videogiochi"

Dunque per i bimbi della Nazario Sauro una mattinata all'insegna dell'orgoglio su due ruote: "Ci credono, sono felici di andare in bicicletta tutti insieme, non mollano mai un colpo. Hanno imparato a stare uniti, a rispettare le regole del gruppo. Non crediamo al cliché che dipinge i bambini di oggi come pigri, capaci di utilizzare solo i videogiochi: questi pregiudizi e le responsabilità sono solo degli adulti, ce lo dimostrano i bimbi stessi. Se stimolati non vedono l'ora di fare tante cose, di essere coinvolti in prima persona, anziché essere abbandonati sul seggiolino di un'auto per essere trasportati passivamente da un punto all'altro della città".

È possibile migliorare le cose? "Genova non è una città per giovani secondo la classifica del Sole 24 Ore - continua Arkel - è anagraficamente anziana, non possiamo avere alberi perché dobbiamo avere i parcheggi, è difficile fare la rivoluzione qui. Ma non impossibile: per quanto riguarda il BicibuSauro abbiamo portato avanti per i bambini, con loro e su loro richiesta, un progetto che sembra quasi fantascienza. E invece si può fare, anche a Genova: si possono cambiare le cose e le rivuoluzioni dal basso si possono fare con l'impegno di tutti. Adesso ci sono nuove ciclabili strutturate, nuovi percorsi a Pra', in via Cornigliano, posti in cui si può andare in bici a Genova: ce ne sono tanti, non è vero che non è una città ciclabile. I bimbi delle scuole di quei quartieri hanno bisogno di essere presi per mano iniziando un percorso pedibus e bicibus".

L'ex campone del mondo Fondriest: "Imitate i bambini della Nazario Sauro"

Alla fine della mattinata, i bambini che hanno inaugurato il primo tratto di ciclabile sono stati premiati dalla maestra Savina, fiduciaria della scuola, con le borracce donate dal direttore sportivo della Drone Hopper-Androni Giocattoli, Gianni Ellena.

Sui canali social del BicibuSauro saranno presto pubblicati i video che Gianni Ellena e l’ex campione del mondo di ciclismo Maurizio Fondriest hanno dedicato ai bambini. Un gesto con il quale Ellena e Fondriest lanciano a tutti i bimbi di Genova la sfida di cominciare il prossimo anno scolastico con più pedibus e anche di imitare proprio i piccoli della Nazario, dando vita a nuovi bicibus.

tRiciclo: "Tanti i lavori ancora da fare, i bimbi li meritano"

L'Associazione tRiciclo – Bimbi a Basso impatto è stata invitata a esprimere le proprie proposte e rivendicazioni alla prossima conferenza cittadina delle Isa (istituzioni scolastiche autonome) per poter chiedere a gran voce l’istituzione delle strade scolastiche davanti alle scuole per contrastare tutti i rischi derivanti dal troppo affollamento delle auto e dello smog che si sviluppa in prossimità delle stesse.

"Per i bambini è stato un grandissimo giorno - fanno sapere dall'associazione - speriamo che il Comune di Genova si ricordi di tracciare anche gli attraversamenti ciclopedonali per congiungere la bike lane di via Rimassa con l’inizio della nuova ciclabile in corso Marconi e che, con l’occasione, ricordi anche di dare a questi straordinari bambini il riconoscimento con i cartelli di partenza, stazione 1 e arrivo del BicibuSauro e di rispetto per il ciclista promessi dalle istituzioni in presenza di Matteo Trentin, vice campione del Mondo e ciclista della UAE team Emirates, e ancora mai installati. Questi bambini lo meritano".