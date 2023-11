Scambio di vestiti e oggetti per bambini, l'app Toorna cresce ancora

'Ri-Toorna' è titolo dell'open day, che si è svolto martedì 21 novembre nei locali dell'Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova e nell'atrio di Palazzo Tursi, per presentare l'inserimento dell'Agenzia per la Famiglia, da oggi accessibile anche alle persone con disabilità motoria dall’ingresso laterale di via Garibaldi 9 R, nella mappa dei punti ToornaQui per la condivisione di oggetti e abiti per l'infanzia e premaman.

Un servizio possibile grazie a Toorna, la web-app ideata e gestita dall'associazione tRiciclo-Bimbi a Basso impatto. Dalle ore 8.30 alle 13.30, presso due desk informativi allestiti nell'atrio di Palazzo Tursi, informatori ambientali di Amiu Genova e volontari di tRiciclo-Bimbi a Basso Impatto hanno spiegato, rispettivamente, le buone pratiche di riuso e riciclo dei materiali e le modalità di iscrizione e funzionamento di Toorna, il cui slogan è "Di nuovo è meglio che nuovo!".

Significativa la presenza, presso il desk di Amiu e nei locali dell'Agenzia per la Famiglia, di due contenitori Humana dove è stato possibile conferire abiti usati, borse e scarpe nell'ambito del progetto Humana People to People Italia di Amiu Genova, mirato al recupero di materiale da destinare al riciclo e al recupero energetico e di risorse naturali, con il sostegno dei progetto socio-ambientali di Humana in Italia e nel mondo.

Oltre a Humana, al desk di Amiu è stato possibile avere istruzioni dettagliate su come fare una raccolta differenziata corretta e informazioni su Centri del Riuso e Repair Cafè. In occasione di entrambi gli Open Day Ri-Toorna (il secondo si svolgerà, nella stessa fascia oraria, martedì 28 novembre presso l'atrio del Matitone, secondo punto ToornaQUI gestito dall'Agenzia per la Famiglia dopo quello di Palazzo Tursi) è prevista anche la possibilità di visitare i locali di 'Creazioni Al Fresco', lo spazio espositivo e laboratorio gestito dall'associazione Sc'Art (in comodato d'uso da Amiu Genova) in vico Angeli 21 R, proprio sotto Palazzo Tursi, dove trovare oggetti e accessori di design cuciti anche da donne detenute presso la casa circondariale di Pontedecimo.

Il nuovo punto ToornaQUI disponibile presso la sede dell'Agenzia per la Famiglia in via Garibaldi 9 R e accessibile in carrozzina grazie all'assenza di barriere architettoniche, sarà aperto dal lunedì al giovedì nelle fasce orarie 9/12 e 14/16.30; venerdì dalle ore 9 alle 13. Si potranno consegnare solo oggetti non ingombranti (es. vestiario, scarpine etc.). Per ulteriori informazioni contattare i numeri di telefono 010 5572017, 338 4911330 o 366 4388103. Nei locali dell'Agenzia è disponibile anche un Baby Pit Stop.

L'altro nuovo punto ToornaQUI di Agenzia per la Famiglia al Matitone (via di Francia 1, primo piano) sarà aperto mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12. Si potrà prenotare un appuntamento per consegne e ritiri nel pomeriggio, scrivendo all'indirizzo e-mail agenziaperlafamiglia@comune.genova.it o telefonando ai numeri 010 5572017, 338 4911330, 366 4388103. Consentita anche la consegna di oggetti ingombranti (es. seggioloni, passeggini etc.). Il magazzino è raggiungibile sia mediante l'ascensore del Matitone sia utilizzando il montacarichi a cui si accede dal piano terra del Matitone.

In occasione degli Open Day Ri-Toorna, Agenzia per la Famiglia ha provveduto a inserire tutti i quasi 40 punti ToornaQUI nella mappa geolocalizzata genovese dei Servizi per famiglie. L'open day di martedì 21 novembre è stato inserito nel programma della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr) che, quest'anno, si svolge dal 18 al 26 novembre. La Serr nasce all'interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con l'obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, i consumatori e tutti gli altri stakeholder circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall'Unione Europea, che gli Stati membri devono garantire.

Nata nel 2015 come chat WhatsApp da un'idea dell'associazione tRiciclo - Bimbi a Basso Impatto e diventata nel 2018 una web-app, grazie al sostegno economico del Comune di Genova e di un bando promosso dall'associazione Open Genova, Toorna è una piattaforma per la condivisione di oggetti e abiti per l'infanzia e premaman pensata per favorire consumi sostenibili per le famiglie, prolungare il ciclo di vita degli oggetti, diminuire i rifiuti prodotti e favorire la nascita di reti di solidarietà e relazioni tra le persone.

Implementata e gestita dai volontari di tRiciclo, Toorna promuove la buona pratica di far circolare oggetti per la maternità e l'infanzia a titolo gratuito (prestito o regalo), allo scopo di allungare la vita utile di tali beni durevoli. A oggi sono oltre duemila le famiglie genovesi coinvolte dalla piattaforma, che ha consentito lo scambio gratuito di quasi 11mila oggetti.

Ulteriori informazioni sulle modalità di funzionamento e regolamento del servizio sono disponibili sul sito toorna.it. Invece, al link toorna.it/mappa-punti-toornaqui/ la mappa completa dei quasi 40 punti ToornaQUI.