Zecchino d'Oro 2023, tre bambine dalla Liguria: chi sono e cosa cantano

Come avevamo anticipato, saranno tre le piccole partecipanti liguri della nuova edizione dello Zecchino d'Oro, di cui due genovesi. E i bimbi provenienti dalla nostra regione che hanno calcato il palco del mitico contest dalla prima puntata del 1959 a oggi salgono a 47.

L'appuntamento per vederle in tv è dall'1 al 3 dicembre su Rai Uno, con la messa in onda della 66esima edizione del concorso che vede la direzione artistica di Carlo Conti.

I partecipanti liguri: chi sono e cosa cantano

Le partecipanti dalla Liguria sono Valentina Maria, di 10 anni, di Santo Stefano Magra (La Spezia), Viola Marie, di 8 anni, proveniente da Zoagli (Genova) e Greta Gabriella, di 9 anni, da Genova.

Greta Gabriella, che adora sciare e andare in mountain bike, canta "Ci pensa mamma" dalle sonorità dance con tanto di effetti auto-tune, musica e testo di Gerardo Pulli, Piero Romitelli, Edoardo Castroni ed Edoardo Ruzzi. La canzone è anche la prima ad aprire l'album di questa nuova edizione dello Zecchino d'Oro.

"Le dita nel naso" invece è il brano di Viola Marie, che ha tra i suoi hobby il tennis e la danza classica. Nel brano - con musica di Pierpaolo Guerrini e Matteo Bocelli (figlio del celebre tenore Andrea), testo di Pierpaolo Guerrini e Enrico Rosteni - una piccola studentessa 'becca' il maestro con le dita nel naso.

Valentina Maria, appassionata di ballo e libri, invece canta "Mister Spazzolino", musica e testo di Valentina Ambrosio, che racconta le avventure di un simpatico spazzolino da denti.

Partita la ricerca dei solisti per l'edizione 2024

La 66esima edizione di Zecchino d’Oro è intitolata “La musica può” e vuole celebrare tutto quello che la musica ha generato in più di 60 anni di vita. La musica può divertire e educare: generazioni di bambini e bambine insieme alle loro famiglie hanno condiviso l’allegria e la spensieratezza che le canzoni e i piccoli artisti portano nelle loro case. La musica può diventare pane e offrire sostegno alle persone più fragili: all'Antoniano grazie alla musica dei bambini del Piccolo Coro e allo Zecchino d’Oro si è potuto sostenere le mense francescane – 18 in Italia e 5 all’estero in Ucraina, Romania e Siria – con la campagna Operazione Pane, e si è dato vita al Centro Terapeutico di Bologna che accompagna le famiglie di bambini e ragazzi con qualunque tipo di difficoltà dell’età evolutiva.

In attesa di conoscere i piccoli solisti selezionati durante la trasmissione televisiva che andrà in onda in diretta dall’1 al 3 dicembre su Rai 1 sotto la direzione artistica di Carlo Conti, è già ripartita la ricerca dei solisti per l'edizione 2024 con il tradizionale percorso legato alla gara con la ricerca delle canzoni e i casting che registrano decine di tappe in tutta Italia.