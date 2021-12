Giornata di Genova, il Balilla commemorato in piazza Portoria

"Che l’inse?", "Che la cominci?", sono le parole con la quali il 5 dicembre del 1746 venne dato il via all’insurrezione popolare dei genovesi contro l’invasore austriaco, un evento chiave nella storia della città - e nell’immaginario italiano dal Risorgimento in poi - e che anche quest’anno sarà ricordato tramite la commemorazione del Balilla, il giovane che, stando alle ricostruzioni storiche e ai racconti tramandati dai genovesi, scagliò la prima pietra pronunciando la frase iconica. E se sulla sua reale identità gli storici ancora si interrogano, l’ipotesi più accreditata continua a essere quella che identifica il Balilla con Giovanni Battista Perasso, la sua eredità nella cultura e nella identità genovese è sempre e ancora attuale.

Per questo oggi, domenica 5 dicembre, la tradizione si è rinnovata e alla presenza dell’assessore ai Grandi eventi Paola Bordilli, del presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù e dell presidente della commissione Cultura del Municipio Centro est Marco Ghisolfo si è svolta la cerimonia di commemorazione del Balilla, alle 10.30 in piazza Portoria, proprio dove tutto è cominciato.

"Anche quest’anno - dice l’assessore ai Grandi Eventi Paola Bordilli - vogliamo ricordare e commemorare un gesto che ha contribuito a formare l’identità di noi genovesi e una figura che, tra mito e realtà, rappresenta la nostra essenza: un popolo resiliente e superbo, in grado di rispondere con forza e coraggio alle grandi sfide. Ai tempi del Balilla gli austriaci, oggi il covid e tutto ciò che ne deriva. Impariamo dal passato per poter affrontare il presente e futuro. Sono contenta di come si sia lavorato in questi anni affinché questa giornata venisse valorizzata per farla diventare, proprio come il Balilla, sempre più un momento di ricordo di valori e di identità del quale andare fieri per tutti i genovesi".

"Il gesto e la figura del Balilla - aggiunge il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù - hanno permeato la cultura italiana e non solo quella genovese ed è menzionato anche nella quarta strofa del nostro inno nazionale, quel Canto degli italiani di Goffredo Mameli del quale tutti noi dovremmo conoscere non solo la parte più famosa. Il Balilla deve essere ricordato e il suo gesto deve continuare a ricordarci chi siamo e cosa possiamo fare nei momenti di crisi".

A suonare l’Inno di Mameli durante la celebrazione è stata la Filarmonica Sestrese.

"La proposta di istituire la “Giornata di Genova” - spiega Marco Ghisolfo, consigliere e presidente della Commissione Cultura del Municipio Centro Est - ha visto il nostro Municipio come convinto promotore poiché rappresenta proprio la Genova storica: sono convinto: sono convinto che continuando a valorizzare i nostri simboli e la nostra storia sarà più facile passare il testimone dei nostri valori alle future generazioni".

Dopo il minuto di silenzio a ricordo e omaggio del Balilla, il corteo storico è partito facendo tappa in via Fieschi, piazza Dante, piazza De Ferrari, via XXV aprile, via Luccoli per terminare in piazza Matteotti dove è stato rievocato il gesto del Balilla.

Per proseguire una giornata all’insegna della tradizione e della scoperta, dalle 15.30 sarà possibile partecipare alle visite guidate dedicate ai Ribelli di Genova, un viaggio alla scoperta di tutti i ribelli che hanno animato la storia genovese. Sono state molte le rivolte e le congiure che hanno visto la Superba protagonista. Le famiglie più in vista facevano di tutto per accaparrarsi il potere e gli scontri armati talvolta avevano risvolti davvero insospettabili. Le visite si terranno in tre slot alle 15.30, alle 16 e alle 16.30 e si potranno prenotare sul sito www.exploratour.it .

L’itinerario prevede una partenza da MaddAlive, vico della chiesa della Maddalena 20r e comprende: piazza Corvetto e monumenti a Mazzini, Mameli, Bisagno e Jose Martì; Pammattone e Balilla; piazza Dante e Fieschi; De Ferrari e XXV aprile; san Matteo e Coppetta; Arcivescovado e colonne infami; san Lorenzo e Matteotti.

La commemorazione del Balilla e le visite guidate dedicate ai Ribelli di Genova rientrano nell’ambito delle Giornate Mazziniane, istituite per valorizzare la storia della città e il patrimonio iconografico legato a Giuseppe Mazzini.

Ecco il programma del 5 e del 10 dicembre, data in cui trentamila patrioti provenienti da ogni parte d’Italia sfilarono dall’Acquasola a Oregina cantando per la prima volta in pubblico il Canto degli Italiani di Mameli e Novaro e sventolando il Tricolore:

Mercoledì 8 dicembre

Dalle ore 9.30: istituto Mazziniano-museo del Risorgimento.

Ore 18.30: apertura straordinaria del museo.

Ore 16: omaggio a Mameli da Bellini a Leoncavallo.

Concerto della Camerata Musicale Ligure: nell'occasione sarà suonata la chitarra appartenuta a Giuseppe Mazzini Accesso esclusivamente su prenotazione con conferma, lo stesso verrà registrato e trasmesso sul canale YouTube del Comune a partire dal giorno 9 dicembre.

Per info e prenotazioni biglietteriarisorgimento@comune.genova.it, tel. 010 5576431 Ulteriori informazioni su www.museidigenova.it, www.visitgenoa.it

Venerdì 10 dicembre