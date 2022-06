Baia del Silenzio a numero chiuso dal 3 giugno

Da venerdì 3 giugno accessi contingentati, come nelle ultime estati, alla baia del Silenzio di Sestri Levante "per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema", spiegano dal Comune. Resta confermato l'ingresso gratuito alla spiaggia attraverso tre ingressi, in via Portobello, vico Andersen e piazzetta Stalli.

A differenza degli scorsi anni non saranno più presenti le postazioni segnalate dai sacchetti di iuta ma l'accesso alla spiaggia sarà consentito a un numero massimo di persone. In particolare i tre settori potranno accogliere un massimo di 500 persone, così divise: 200 nella zona di Portobello, 200 nella fascia centrale e 100 nella sezione sotto a Galleria Rizzi. Gli ingressi saranno presidiati da personale professionista della sicurezza, che regolamenterà l'accesso all'arenile.

Sarà sempre presente una corsia dedicata a chi vuole solo fare un bagno in baia, senza sostare sull'arenile, vicino all'ex convento dell'Annunziata. Attivo il numero verde informativo 800 911 778; riaprirà invece il 15 giugno l'infopoint di Mediaterraneo servizi a Portobello: qui sarà possibile anche noleggiare il Sup o le e-bike.

Anche se siamo fuori dalla fase più critica dell'emergenza pandemica, i buoni risultati scaturiti dalla gestione controllata degli ingressi alla baia del Silenzio hanno convinto l'amministrazione a mantenere lo stesso approccio gestionale, affidato a Mediaterraneo Servizi, e volto a preservare le peculiarità ambientali di una delle spiagge più belle d'Italia.