Baia del Silenzio a numero chiuso fino al 31 agosto

Inizia sabato 17 giugno 2023 il contingentamento degli ingressi nella Baia del Silenzio a Sestri Levante. "Un provvedimento a tutela di uno degli ambienti più preziosi e fragili della nostra città", così l'amministrazione comunale.

Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 agosto 2023, dalle 8 alle 17. L'accesso alla Baia sarà sempre gratuito, ma consentito a un massimo di 400 persone; in via Portobello, vico Andersen e piazzetta Stalli si troveranno gli ingressi, presidiati da personale specializzato.

La parte finale dell'arenile, lato convento dell'Annunziata, resterà ad accesso libero esclusivamente per coloro i quali desiderano nuotare senza sostare in spiaggia.