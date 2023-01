Foto con il cartonato di Bagnasco, il vincitore devolve il premio in beneficenza

Finisce con una raccolta benefica l'ormai celebre contest del totem natalizio lanciato dal sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco. Tutto era nato da un atto vandalico ai danni del manifesto con cui il sindaco aveva deciso di fare gli auguri di buone feste ai passanti.

Per stemperare i toni il primo cittadino aveva messo in palio un fine settimana sulla neve a Prato Nevoso attraverso un concorso fotografico su Instagram. Il vincitore, Matteo Iannotti della Barberia di Rapallo 'Iannotti Uomo', ha infatti deciso di devolvere il premio organizzando una lotteria benefica.

"Si era aggiudicato il fine settimana presso il residence Stalle Lunghe di Prato Nevoso - spiega Bagnasco - ma ha deciso di non tenere il premio per sè ma di metterlo in palio all’interno di una lotteria benefica in favore dei nostri amici a quattro zampe organizzata insieme alle amiche Gabriella Bellati ed Elisabetta Calcagno. Da domani e fino al 10 febbraio infatti, presso il suo studio di via della Libertà 146, sarà possibile acquistare i biglietti il cui ricavato verrà interamente donato in favore del Canile Rifugio Rapallo, una struttura resa accogliente grazie al lavoro di tanti operatori che garantiscono un luogo confortevole in cui vivere a tanti cagnolini meno fortunati. L’estrazione averrà in diretta lunedì 13 febbraio".