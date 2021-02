Baby kit 2021, si può richiedere dal 22 febbraio

Giovedì 18 febbraio 2021 è stato presentato il Baby Kit 2021 dell'Agenzia per la Famiglia. Il progetto, avviato nel 2019, evidenzia numeri in costante crescita. Sono stati infatti oltre duemila, l'anno scorso, i Baby Kit distribuiti ai genitori delle bambine e dei bambini nati residenti a Genova che ne hanno fatto richiesta.

L'iniziativa è proseguita senza intoppi anche durante la prima fase di lockdown grazie al prezioso contributo offerto dai volontari della Protezione Civile che hanno provveduto a distribuire le confezioni a casa dei richiedenti.

Il kit, dedicato ai nati o adottati e residenti a Genova quest'anno, contiene vari prodotti utili per l'infanzia: come sempre vi si possono trovare il bavaglino con il logo “Genova in Family” e la lettera di benvenuto “Welcome on board!” firmata dal sindaco Marco Bucci.

Il Baby Kit comprende la partecipazione al corso gratuito online “TrasportAci sicuri” dedicato alla sicurezza dei più piccoli durante i viaggi in auto, offerto da Automobile Club di Genova e un voucher per entrare gratuitamente in alcuni musei cittadini fornito dal settore Musei della Direzione Cultura del Comune di Genova. La nuova versione è anche arricchita da una scheda dedicata ai genitori contenente informazioni utili per la crescita dei bambini e riferimenti ai progetti avviati dall’Agenzia per la Famiglia.

Le famiglie, dopo il lieto evento, potranno richiedere il Baby Kit compilando il modulo al link smart.comune.genova.it/baby-kit-2021 (attivo dal 22 febbraio). Dallo stesso link sarà scaricabile l'autocertificazione della nascita. Una volta inviato il modulo, le famiglie riceveranno un'e-mail con le indicazioni per il ritiro del kit, negli uffici del Municipio di residenza, dal 15 marzo. Per ulteriori informazioni contattare l’Agenzia per la Famiglia all’indirizzo babykit2021@comune.genova.it.