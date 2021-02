Smarrito in Svizzera, il gatto Baba cerca la sua famiglia di Genova

Baba il gatto alla ricerca della sua casa genovese: la storia arriva dalla Svizzera, dove il micio grigio e bianco è stato smarrito nell’estate del 2019, e potrebbe finire - bene - nel capoluogo ligure, aiutandolo a tornare dalla sua padrona.

A raccontarla è Daniele Tinsman, che ha deciso di affidare il suo appello ai social. Tinsman spiega che Baba, un gatto che oggi ha 12 anni e qualche problemino di salute, nell’estate del 2019 è sfuggito alla padrona mentre si trovava in vacanza a Crans-Montana, piccola frazione del comune svizzero di Crans-Montana, nel Canton Vallese. Introvabile, è rimasto a girovagare per qualche tempo all’aperto, sino a quando non è arrivato nel giardino di Tinsman, che ha iniziato a indagare sul suo passato.

«Penso che il gatto si sia smarrito poco prima della partenza della sua padrona e poi è vissuto all’aperto sfamato per mesi da alcuni vicini di casa perché io al tempo avevo due cani grossi - spiega su Facebook Tinsman - Nel febbraio 2020 quando i miei cani sono morti, Baba ha cominciato a venire anche nel mio giardino e da ottobre 2020 vive con me giorno e notte visto l’inverno molto rigido. Il veterinario conferma che è un gatto di circa 12 anni , castrato, sordo da un orecchio e a cui mancano alcuni denti davanti, non è microchippato».

«Purtroppo per problemi di allergia in famiglia e il fatto che risiedo molto spesso all’estero non posso adottarlo e sono sicura che la sua padrona lo avrà nel cuore come lui sente la mancanza di casa sua essendo un gatto domestico - conclude Tinsman, che con il suo post ha totalizzato decine di commenti e condivisioni -Tramite questo annuncio pubblicato da amiche genovesi spero di trovare la padrona».

I contatti per aiutare Baba a tornare a casa sono:

Daniele Tinsman

E-mail : tinsman@bluewin.ch

Tel +41795388573