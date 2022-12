L'azienda che ha scelto di regalare 1.000 euro a tutti i dipendenti

Un dono inaspettato sotto l'albero di Natale per i dipendenti di un'azienda con sede anche a Genova: la società infatti ha deciso di premiare tutti i suoi lavoratori - dai dipendenti a tempo indeterminato ai contratti a termine, passando per gli apprendisti - con un bonus extra di mille euro in busta paga.

Una bella sorpresa dunque per coloro che lavorano presso la Aep Ticketing Solutions, azienda leader nel campo della bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico, con sede a Signa, Milano, Genova e Brescia.

La società, come spiegato in un comunicato, ha deciso "di premiare tutti i suoi 112 dipendenti, inclusi apprendisti e contratti a termine, con mille euro di benefit nella busta paga di dicembre [...]. In una fase in cui le sfide sono all’ordine del giorno e il carovita avanza, abbiamo deciso di sostenere ancora di più le persone che fanno parte della nostra grande famiglia, perché crediamo nella necessità di investire su di loro, sempre. La cifra, che fa riferimento alla soglia defiscalizzata dei fringe benefit per il 2022, viene erogata nella busta paga di dicembre in forma di voucher spendibili presso vari esercizi commerciali, incluse le stazioni di servizio Q8" ha sottolineato Saverio Bettini, Ceo della società.

"L’azienda fiorentina, nata nel 1998, con oltre 600 clienti nel trasporto pubblico in tutto il mondo, dà lavoro, direttamente e indirettamente, a circa 170 persone", chiariscono da Aep. Tra i suoi fiori all'occhiello la progettazione dei sistemi per i pagamenti cashless, con le carte, a bordo dei mezzi.