La foto è stata scattata da Corrado De Francesco. "Questa rarità sta attirando l'attenzione di moltissimi osservatori che stanno arrivando da molte parti del nord Italia con la speranza di poterlo osservare sperando che si fermi ancora qualche giorno prima di ritornare in Africa"

"Si tratta di un uccello Sub-Sahariano che vive nelle paludi e nei laghi dell'Africa - spiega Marcello Bottero presidente dell'associazione Rete Osservatori Liguri, che si occupa di ornitologia - Questi uccelli sono molto colorati, appartengo alla famiglia dei Rallidi e sono molto elusivi, escono allo scoperto per mangiare e immergono il becco nel fango o nell'acqua bassa, raccogliendo inoltre il cibo che individuano con la vista. Si nutrono soprattutto di insetti e di animali acquatici".

Alla Foce del torrente Polcevera giovedì 5 gennaio è stato avvistato, per la prima volta nella nostra regione, un Pollo sultano di Allen (Porphyrio alleni).

Dopo l'eccezionale presenza di gazze marine dei mesi scorsi, ecco un'altra rarità ornitologica osservata in Liguria.

Un Pollo sultano in Valpolcevera: non era mai stato avvistato in Liguria