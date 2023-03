Primi avvistamenti di processionaria: "Al via la disinfestazione"

Con il caldo e le temperature miti del weekend tornano anche le insidie tipiche della primavera, tra cui la processionaria. Questi insetti - di cui si era parlato anche durante lo scorso consiglio comunale a Genova - sono stati avvistati nei giorni scorsi a Rapallo, in particolar modo in alcune aree del lungomare. "Il Comune - avvisa il sindaco Carlo Bagnasco - si è già attivato per avviare la profilassi di disinfestazione".

La processionaria del pino è un lepidottero diffuso in Eurasia e Nordafrica, altamente distruttivo per le pinete e pericoloso per esseri umani e animali: durante lo stadio larvale, infatti, la sua peluria risulta molto urticante, al punto che può causare gravi danni (fino alla morte) ai cani che la annusano o la ingoiano e ai bambini che possono toccarla e poi mettersi le dita in bocca.

La processionaria viene così chiamata perché le sue larve si spostano insieme e in fila indiana, formando una vera e propria "processione". Da adulta, la processionaria diventa una farfalla triangolare visibile specialmente di notte. Questi insetti diventano pericolosi soprattutto in primavera, quando le larve sono giunte a maturità e abbandonano il nido - sui pini - per dirigersi lungo il tronco verso il suolo, in file che possono raggiungere diversi metri: una strana "processione" alla ricerca di un luogo ideale dove interrarsi e sviluppare il loro bozzolo prima di diventare, definitivamente, farfalle.