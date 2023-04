Aviaria, Bassetti: "Restiamo vigili, il virus si è riassortito ed è mutato"

"La signora cinese 56enne morta dopo aver contratto la variante H3N8 dell'influenza aviaria aveva tantissime altre comorbidità e aveva avuto contatti diretti con il pollame. Registriamo casi di contagi animale-uomo con aviaria ma non di casi di trasmissione interumana. Sicuramente si deve continuare a vigilare perché l'influenza aviaria è un argomento che ci farà compagnia per i prossimi anni. Questo virus purtroppo ha fatto tanti giri tra gli animali e si è riassortito e mutato": così riferisce ad Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, a proposito del decesso della donna morta in Cina e risultata positiva all'influenza aviaria H3N8 a fine marzo.

Se ci siano o meno rischi per l'Occidente, Bassetti chiarisce: "Direi che abbiamo capito che non ci sono differenze tra Est e Ovest, i virus viaggiano senza confini. Non esiste un virus di una parte del mondo e non dell'altra - avverte -. Il rischio per l'Occidente sarà tanto minore quanto saprà intercettare rapidamente i problemi".