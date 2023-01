Avanti un Altro!, accanto a Bonolis debutta Elisa

Nella nuova stagione di Avanti un altro!, la trasmissione Mediaset condotta da Paolo Bonolis giunta alla undicesima stagione, che prende il via lunedì 9 gennaio, ci sarà anche una genovese, Elisa Mazzucchelli, classe 1992, in qualità di esperta di motori.

"Negli ultimi due anni ho deciso cambiare vita - racconta Elisa a GenovaToday -, prima facevo la segretaria. Ho deciso di tornare a studiare e mi sono dedicata al giornalismo politico. Ho iniziato a fare interviste a imprenditori su un canale Sky, in più ho studiato recitazione, canto e ballo, anche se la mia passione più grande sono i motori".

"Sono giornalista in pit lane - prosegue Elisa - e seguo anche un campionato di sole donne, oltre a essere volto di Aci sport tv. Prima di approdare sul piccolo schermo ho fatto per una decina d'anni la modella in ambiente moto, ma poi ho voluto farlo da protagonista e non solo da ragazza immagine finché non è arrivata l'occasione di Avanti un altro!".

Un'avventura iniziata con un pizzico di fortuna, ma molta determinazione. "Mi ero iscritta come concorrente - racconta Elisa - e ho partecipato l'anno scorso, portando con me focaccia e pesto. In trasmissione ho detto che ero certa sarebbe servita un'esperta di motori e quest'anno mi hanno chiamato".

Vedremo Elisa in 40 puntate su 90. "Mi sono trovata molto bene - conclude -. Spero in altre esperienze in tv. Finora mi sono concentrata sul giornalismo, mentre questa è più orientata all'intrattenimento. Mi sono voluta dare la connotazione di esperta motori per uscire da ruolo di ragazza ombrellino. Ho vissuto l'ultimo anno come una pallina da ping pong, arrivando a prendere tre aerei in un giorno. Sono tifosissima della Samp e spero che la società possa uscire da questo momento difficile e anche il Genoa, così da tornare a fare il derby in serie A".