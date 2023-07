Tre autrici liguri (tra cui una 14enne) tra i vincitori del premio letterario "Racconti nella Rete"

Ci sono anche tre autrici liguri - Giulia Baruzzo, Jasmine Calvi e Chiara Persico - tra i 25 vincitori della 22esima edizione del premio letterario “Racconti nella Rete” selezionati dalla giuria tecnica. I loro racconti saranno inseriti nella nuova antologia del premio edita da Castelvecchi.

"Complimenti ai vincitori - dice il presidente Demetrio Brandi - e un sincero ringraziamento a tutti gli autori che hanno partecipato con entusiasmo a questa ventiduesima edizione, contribuendo con la qualità delle loro opere a far crescere ulteriormente il nostro concorso".

I vincitori saranno premiati a Lucca in occasione della 29esima edizione del festival LuccAutori, in programma dal 16 settembre al 1 ottobre 2023 alla Biblioteca Agorà, Palazzo Bernardini, Cinema Roma di Barga e Villa Bottini.

Ecco le autrici liguri che figurano tra i vincitori:

Giulia Baruzzo è di Genova. È una professoressa di matematica e scienze, laureata in chimica organica. Appassionata lettrice e giornalista in ambito scientifico. Da un anno circa ha iniziato a scrivere un romanzo fantasy che spera, un giorno, possa essere letto anche da altri.

Jasmine Calvi ha quattordici anni e vive a Imperia. È bilingue e vive con la mamma inglese e il papà italiano. L’anno prossimo comincerà il liceo scientifico. Le piace molto leggere e scrivere racconti e i suoi generi preferiti sono il Fantasy e la Fantascienza. Come hobby fa parte di un gruppo teatrale e suona il flauto traverso.

Chiara Persico ha 35 anni e vive a Genova da sempre. Nella vita è un’addetta stampa per una multinazionale, ma ha la fortuna di essere chiamata con il suo nome e di non partecipare a meeting serali seduta su funghi velenosi! Adora leggere, nuotare, fare lunghe passeggiate e soffrire allo stadio, per questo è abbonata alla Sampdoria dal lontano 2006.