L'autrice genovese Chiara Nifosì premiata al concorso letterario nazionale Lingua Madre

L'autrice di Genova Chiara Nifosì ha vinto - con il racconto "La dolce bizzarra" - il riconoscimento sezione speciale Donne Italiane del concorso letterario nazionale "Lingua Madre", progetto permanente della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino (che ospiterà la premiazione).

I racconti selezionati in questa edizione - tra cui quello di Nifosì - saranno raccolti nel volume "Lingua Madre Duemilaventitré - Racconti di donne non più straniere in Italia" edito da Seb27: nel titolo, il “non più” sottolinea il cambiamento avvenuto in questi anni.

Oltre 10mila autrici, 18 antologie con i racconti selezionati, 13 mostre fotografiche, 27 volumi di approfondimento sulla letteratura e sulla migrazione femminile curati dal Gruppo di Studio, oltre duemila incontri, 22 laboratori, 21 convegni, più di 20 progetti scolastici, 6 borse di studio attivate, 5 programmi video originali, 5 spettacoli tratti dai racconti, 1 podcast, 1 webserie su Prime Video e molto altro ancora: sono questi i numeri del concorso "Lingua Madre", nato per dare voce a chi spesso non ce l'ha in quanto donna e migrante. Ideato nel 2005 da Daniela Finocchi, il premio è diretto alle donne migranti o con origini straniere, in riferimento alle appartenenze multiple che possono convivere nella stessa persona, con una sezione per le donne italiane sul tema dell'incontro con l'altra. Obiettivo, offrire un luogo autentico di espressione e rappresentazione del se? alle donne migranti, straniere o native e creare occasioni di scambio, relazione, conoscenza.

Tra le autrici chi si affida alla genealogia femminile, chi va in cerca di un’identità autentica, chi aspira al riscatto nella scuola, nel lavoro o nella libertà del proprio corpo. Senza contare i richiami all’attualità più feroce grazie alla voce delle donne dell’Est Europa o dell’Iran, impavide e pacificatrici al tempo stesso. A emergere è la complessa immagine della migrazione contemporanea che vede le donne protagoniste.

L’autrice genovese concorre ora al Premio Speciale Giuria Popolare 2023, a questo link si può leggere il suo racconto e tutte le informazioni a riguardo.