Cantieri e chiusure, altra mattinata di code in autostrada

Ancora coda in autostrada nella mattinata di venerdì 5 febbraio 2021, principalmente sulla A12 Genova-Sestri Levante dove è chiuso l'allacciamento A12 ovest/A7 sud e poco dopo le 8 si sono creati tre chilometri di coda a partire da Genova est.

Chi percorrendo la A12 è diretto a Genova Ovest oppure in A10 sarà obbligatoriamente deviato sulla A7 in direzione Serravalle/Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto da cui rientrare in direzione di Genova o, in alternativa, raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria.

Per i soli veicoli leggeri è possibile uscire alla stazione di Genova est lungo la stessa A12 e raggiungere il capoluogo ligure tramite viabilità ordinaria.

Autostrade segnala anche la chiusura di Chiavari in modalità permanente, sia in entrata che in uscita fino alle ore 6 del 13 Febbraio. In alternativa si può utilizzare la stazione di Lavagna.