Autostrade, tra cantieri e incidenti altra mattinata di code

Altra mattinata di code in autostrada, principalmente per il cantiere sulla

A12 Genova-Sestri Levante, dove da giorni è chiuso l'allacciamento A12 ovest/A7 sud.

Intorno alle 9 erano i 4 km di coda a partire da Genova Est, e la situazione sulla A12 era complicata anche da un incidente avvenuto tra Rapallo e Recco in direzione Genova, in via di risoluzione.

Le ripercussioni del cantiere si sono fatte sentire anche in A7, con code tra il casello di Bolzaneto e il bivio con la A12 in direzione Milano e viceversa, e il traffico era sostenuto anche in zona Bolzaneto sul fronte viabilità ordinaria, in particolare all’entrata e all’uscita del casello.