Autostrade, raffica di incidenti e cantieri "ingrossano" le code

Resta complessa la situazione sulle autostrade liguri per la presenza di alcuni cantieri e, giovedì, anche per diversi incidenti stradali che hanno appesantito ulteriormente il traffico causando, fortunatamente, feriti lievi.

La situazione più difficile in A12, dove due motociclisti si sono scontrati all’ora di pranzo nel tratto compreso tra Nervi e Chiavari, in cui si viaggia a senso alternato per un cantiere ancora attivo.

In A7, code all’altezza del bivio con la A10 in direzione Milano, e intorno alle 15.30 era in atto anche una scorta di veicoli di Aspi tra Ovest e Sampierdarena per una verifica tecnica (stessa cosa in A12, tra Rapallo e Recco).

In A10 (nonostante la riapertura del ponte), ancora code, tra Pegli e Pra’ in direzione Ventimiglia. Traffico rallentato anche in A26 tra Ovada e il bivio con la A10 in direzione Voltri.

