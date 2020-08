Autostrade, domenica di rientri: la situazione del traffico

Si preannuncia una giornata difficile sulle autostrade della Liguria per i rientri dalle prime due settimane di ferie. Per domenica pomeriggio Autostrade per l’Italia ha previsto il “bollino rosso”, confermando che il traffico sul nodo sarà intenso e che potrebbero formarsi code e rallentamenti.

Più tranquilla la situazione in mattinata, anche se non è mancata qualche criticità. Alle 10 circa sulla A12 Genova-Livorno, in direzione Genova, coda di 2 km tra Est e il bivio con la A7, sulla A7 in direzione Milano 1 km di coda all’altezza del bivio con la A10, sulla A10 in direzione Genova coda tra fine Complanare Savona e Albisola a causa di un incidente ormai risolto.

Sull'autostrada A7 Serravalle-Genova fino a martedì 25 agosto resta inoltre chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A12 e Bolzaneto in direzione di Milano per lavori di consolidamento all'interno della galleria Monte Galletto.

I viaggiatori che da Genova sono diretti in A7 in direzione Milano possono utilizzare la viabilità ordinaria per raggiungere la stazione di Bolzaneto da cui entrare in A7 in direzione nord.

In alternativa, da Genova Ovest possono entrare in A7 lungo cui, procedendo verso Milano, vengono deviati obbligatoriamente sulla A12 Genova-Sestri Levante dove uscire alla stazione di Genova Est da cui rientrare seguendo le indicazioni per Milano.

Ulteriore alternativa è quella di utilizzare il percorso A10-A26 per raggiungere la A7 tramite la Diramazione Predosa-Bettole.

È inoltre chiuso il bivio che dalla A7 sud conduce in A12, per cui ai viaggiatori che lungo la A7 provenendo da Milano sono diretti in A12 si consiglia di proseguire fino a Genova Ovest da cui uscire e rientrare seguendo le indicazioni per Livorno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si specifica che da Genova Ovest si può raggiungere regolarmente la A10 Genova-Savona e la A12 Genova-Sestri Levante così come dalla A12 è possibile accedere in A7 sia verso Genova che verso Milano.