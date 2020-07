Autostrade, altro sabato di caos e chiusure: 12 km di coda tra Masone e Voltri

Altro sabato di code e disagi in autostrada per i cantieri aperti nelle gallerie disseminate sul nodo genovese.

Dalle prime ore della mattinata, gli automobilisti si sono ritrovati bloccati in diversi punti, e chi era in procinto di partire per le ferie, magari con il traghetto, si è rassegnato all'idea di restare in attesa. La situazione più difficile sulla A26, tra Masone e Voltri, dove alle 10 erano ben 12 i chilometri di coda.

Altre code sulla A12 code tra i caselli di Est e Recco, e sulla A10 in direzione Ventimiglia tra i caselli di Aeroporto e Arenzano.

Chiusure notturne tra sabato 25 e domenica 26 luglio

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, sia verso Milano che verso Genova. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà percorrere la viabilità ordinaria, fino alla stazione di Bolzaneto, da cui entrare in A7 in direzione Milano. Chi è diretto in A12 dovrà raggiungere le stazioni di Genova est, o Genova Nervi, sulla stessa A12 e proseguire in direzione Livorno. Percorsi inversi per chi da Milano, o dalla A12, è diretto a Genova.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 00:00-2:00, del tratto compreso tra Chiavari e Sestri Levante, verso Livorno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Sestri Levante, in direzione Livorno;

-chiusura, con orario 2:00-4:00, del tratto compreso tra Recco e Chiavari, verso Livorno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12, alla stazione di Chiavari, in direzione Livorno.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Alessandria, potrà entrare in A26 alla stazione di Ovada, dopo aver percorso la SP456 del Turchino. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti, si consiglia di immettersi sulla A7 alla stazione di Genova Bolzaneto e attraverso la Diramazione Predosa-Bettole, raggiungere la A26 in direzione Alessandria/Gravellona Toce.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova Pra’ e Arenzano, verso Savona. Agli utenti che da Genova, o dalla A26, sono diretti verso Savona, si consiglia di uscire alla stazione di Genova Pra’ e tramite la SS1 Aurelia raggiungere la stazione di Arenzano da cui entrare in A10.

Chiusure notturne tra domenica 26 e lunedì 27 luglio

A7 Serravalle-Genova

- chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, sia verso Milano che verso Genova. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà percorrere la viabilità ordinaria, fino alla stazione di Bolzaneto, da cui entrare in A7 in direzione Milano. Chi è diretto in A12 dovrà raggiungere, tramite la viabilità ordinaria, le stazioni di Genova est o Genova Nervi, sulla stessa A12 e proseguire in direzione Livorno. Percorsi inversi per chi da Milano, o dalla A12, è diretto a Genova.

Si segnala che, dalle 2:00 alle 4:00, in direzione di Genova, sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e l’allacciamento con la A12, data la concomitante chiusura del tratto di A12, compreso tra l’allacciamento con la A7 e Genova Nervi, nelle stesse fasce orarie durante le quali non sarà possibile, quindi, utilizzare come alternativa l’entrata della stazione di Genova est, verso Livorno.

A12 Genova-Sestri Levante

- chiusura, con orario 00:00-2:00, del tratto compreso tra Genova Nervi e Recco, verso Livorno. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A12 alla stazione Recco;

- chiusura, con orario 2:00-4:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova e Genova Nervi, verso Livorno. Chi da Milano è diretto verso Livorno dovrà uscire sulla A7 alla stazione di Bolzaneto e tramite la viabilità ordinaria raggiungere la stazione di Genova Nervi da cui entrare in A12.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

- chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra la Diramazione Predosa Bettole e Masone, verso Genova. In alternativa, chi da Alessandria è diretto a Genova, verrà deviato sulla Diramazione Predosa Bettole dove potrà uscire a Novi Ligure e, tramite la SP456 del Turchino, raggiungere Genova. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Alessandria sono diretti verso Genova, si consiglia di procedere fino alla A7 tramite cui raggiungere il capoluogo ligure.

Chiusure continuative

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Celle Ligure, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’, in entrata verso Genova;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Rapallo, in entrata verso Livorno