Vento forte, pioggia e lavori: mattinata di disagi in autostrada

Mattinata di disagi per la viabilità, sopratutto in autostrada, a causa del maltempo e di alcuni cantieri ancora attivi.

Dalle prime ore della mattinata si sono registrate code e rallentamenti su gran parte del nodo genovese: sulla A12 problemi in particolare per il vento forte, con raffiche che hanno spazzato il tratto tra il bivio con l’A7 e Recco, mentre la pioggia ha provocato rallentamenti tra i caselli di Est e Sestri Levante. Code inoltre, causa lavori, nel tratto compreso tra Rapallo e Recco in direzione Genova.

Sulla A7, in direzione Milano, code in uscita a Bolzaneto per chi proviene da Genova, massima attenzione per vento forte e pioggia tra Serravalle e Sampierdarena. Problemi anche per la perdita di carico da parte di un mezzo pesante nel tratto compreso tra Isola Del Cantone e Vignole Arquata Scrivia in direzione Milano.

Sulla A26, coda di 2 km tra Masone e il bivio con la A10 in direzione Voltri, con pioggia a tratti anche forte su gran parte del tracciato.

Modifiche alla circolazione e massima attenzione anche nell’area della Città Metropolitana di Genova per l’allerta arancione: chiuso corso Perrone nel tratto compreso tra Via Lorenzi e Via Perini in entrambe le direzioni sino a fine avviso e rallentamenti generalizzati in città, mentre nel bollettino emesso alle 8 relativo alla situazione generale aggiornata della Viabilità della Città Metropolitana di Genova, sulla rete viabile provinciale non si evidenziava nessuna segnalazione, con strade tutte percorribili ad eccezione delle S.P. 4 di Praglia al km 1+000, SP 53 della Bastia al km 8+100 ed SP 586 della Val D'Aveto al km 27+300 interessate da chiuse pregresse.