Cantieri e lavori: code di 11 km in A12, altri 7 sulla A10

Anche il giorno di San Giovanni Battista, patrono di Genova, inizia con code e rallentamenti sulle autostrade liguri, soprattutto sul nodo genovese.

Sulla A12 in particolare, dove da settimane ormai i lavori disseminati tra Recco e Chiavari provocano costanti disagi, poco prima delle 9 erano ben 6 in km di coda registrati tra Genova Est e Recco, cui si aggiungevano altri 2 km tra Recco e Nervi in direzione Genova e altri 2 tra Rapallo e Chiavari. Un riflesso diretto dei cantieri e dei tanti che hanno deciso di approfittare della festività per il patrono per trascorrere una giornata o un fine settimana lungo al mare.

Spostandosi sulla A10, la situazione peggiora nel tratto compreso tra la fine della Complanare di Savona e Celle ligure in direzione di Genova, con 7 km di coda per un incidente avvenuto al km 34 + 400, che ha visto coinvolta una autovettura all'interno di una galleria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

In A26, coda di 2 km tra Ovada e Masone, sulla A7 coda di un chilometro tra Bolzaneto e Busalla.